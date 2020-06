La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Anche inil protocollo varato per la ripartenza all'interno del Disney World di Orlando in Florida, e che ridarà il via alla stagione dal 31 luglio, non prevede l'isolamento e lo stop di un'intera squadra in caso di positività. I controlli saranno giornalieri e se ci sarà un caso di singolo positivo sarà immediatamente isolato e solo per 7 giorni.La Premier League non si fermerà in caso di nuovi contagi. Solo il governo potrà imporre il nuovo stop a tutta la competizione. In caso di positività del singolo giocatore non sarà obbligatorio l'isolamento dell'intera squadra.Non solo la Lega Serie B con il Benevento in cima alla lista, ma tutte le altre leghe a cascata sono pronte a mobilitarsi se passerà ufficialmente la linea proposta dalla Lega Serie A che bloccherebbe le retrocessioni e quindi le conseguenti promozioni della altre serie in quelle immediatamente superiori.Domani si terrà il consiglio federale della Figc in cui verrà discusso e votato il piano presentato dalla Lega Serie A con il blocco delle retrocessioni e promozioni in caso di nuovo stop al campionato. Anche il presidente Gravina, secondo Tuttosport, si opporrà a questa soluzione.Il presidente delOreste, tuona contro la Serie A dalle pagine del Corriere dello Sport. Il numero uno del club che ha dominato la Serie B si schiera apertamente contro il "piano B" della Lega Serie A che bloccherebbe retrocessioni e promozioni in caso di nuovo stop del campionato: "Chi pensa di poter cancellare così i propri errori sbaglia di grosso. No a retrocessioni e promozioni? E allora niente Europa per chi crede di averla meritata. Se prevarranno alti interessi il Benevento uscirà di scena. È un danno di immagine senza precedenti".