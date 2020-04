. Calciomercato.comsegue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.La prossima sarà una settimana cruciale per la ripresa del calcio:Secondo la Gazzetta dello Sport, l'può essere confermato per il 2021, magari riducendo le gare del torneo., che martedì ne discutono in assemblea. Secondo il Corriere dello Sport, ci sono due ipotesi: rimandare ilLavuole tornare subito in campo, seppure a porte chiuse. Gran parte della popolazione tedesca sta chiedendo a gran voce la ripresa del campionato tedesco. I club hanno già avviato allenamenti in campo con protocolli speciali e si valutaDifficoltà organizzative per i Mondiali in Qatar. Altre 3 operai nei cantieri degli stadi in costruzione per la Coppa del Mondo del 2022 sono risultati positivi al coronoavirus e come annunciato dagli organizzatori ora il numero di casi confermati è salito a ottoIn casa Premier League iniziano a sorgere i primi dubbi sulla ripresa del campionato. Tanti i club che stanno iniziando a pensare di porre il veto sul proseguimento a oltranza, anche oltre il 30 giungo, dei campionati. Secondo il Corriere dello Sport il problema è legato principalmente a ingaggi, contratti e prestiti con casi clamorosi fra squadre in lotta per lo stesso obiettivo.Von Miller, star della NFL e giocatore dei Denver Broncos è risultato positivo al coronavirus ed è il secondo giocatore positivo nella squadra dopo Brian Allen confermato fra i contagiati nella giornata di ieri.Attraverso la sua pagina Facebook arrivano nuove dichiarazioni del ministro per lo sport Spadafora in merito alla possibilità di far ripartire gli allenamenti: "​. È una data che riguarda esclusivamente gli. Dobbiamo creare dei protocolli per mettere in sicurezza tutti gli sport, anche in luoghi e contesti dove lo spazio è pocoAdesso dobbiamo pensare alla salute di tutti quanti e fare in modo che lo sport non subisca danni irreparabili da questa crisi sanitaria".ha dichiarato a La Repubblica: "Resto tranquillo in casa nel mio studio dove custodisco i ricordi, ascolto tantissima musica classica e faccio le parole crociate. Non bisogna ragionare da lombardi o da europei, ma da esseri umani. E' molto dura, sarà una grande prova per tutti. Sono preoccupato, ma sereno. Più che per me, ho paura per i miei figli, nipoti e più in generale per tutti i giovani. Dobbiamo pensare a chi sta facendo andare avanti l'Italia e trovare forza da queste persone. Penso ai tanti professionisti che rischiano la vita per noi, sono loro la nostra grande squadra. Il calcio mi manca, ma sono sicuro che lo sport sarà alla base della ripresa: ci darà forza e passione. E' lo strumento più semplice e potente per unire i giovani di tutto il mondo, va oltre ogni confine e ogni ideologia, va anche più in là della politica. Ci servirà per ricominciare, speriamo migliori. Sarà il caso di riflettere su questo consumismo sfrenato, anche se temo che prima o poi ritornerà. Per un cambiamento davvero radicale serviranno le nuove generazioni, quelle così attente al destino del pianeta. Sogno ancora di giocare a calcio e di allenare".(ex Milan e Fiorentina) è guarito e racconta alla Gazzetta dello Sport: "Sto bene, sono stato fortunato perché ci siamo accorti del virus prima che si manifestassero tutti i sintomi e così abbiamo iniziato subito la cura. Ora sono a casa, mi sto riposando. La parola 'paura' non basterebbe nemmeno a spiegare quello che ho sentito, penso che i miei amici italiani sopravvissuti al virus mi capiscano. Io credo che il mondo stia vivendo un esame molto importante, vorrei fare le mie condoglianze ed esprimere la mia solidarietà piu sincera all'Italia, la mia seconda casa. Che Dio aiuti tutti. Il virus ci mette sotto esame, dopo la quarantena spenderò più tempo con la famiglia e con la gente a cui voglio bene. Farò in modo che quello che faccio mi dia più pace, perdonerò di più e cercherò di stare meno male per quello che mi accade. Abbiamo delle vite che consumiamo troppo velocemente e questo virus ha detto 'stop' a tutto il mondo, ma sapere che tutto passerà ci dà speranza. Quello che stiamo passando è prima di tutto un trauma, personale e sociale. Cambierà tutto: la sociologia, la psicologia, l'economia, le relazioni internazionali e lo sport. Final Four di Champions League? Mi piace l'idea, Istanbul ha la capacità di ospitare grandi eventi".nordamericana, ha dichiarato a Tuttosport: "Le priorità sono la salute e la sicurezza, devono essere i responsabili sanitari e i governi a determinare tempi e modi della ripresa. Abbiamo realizzato una guida per tenere la barra dritta in questa tempesta e ribadito che la Fifa è attenta a ogni esigenza delle federcalcio nazionali, non costrette a date fisse sul prolungamento delle stagioni e sul mercato. Sarebbe impossibile gestire un mercato illimitato. Ci auguriamo che si arrivi agli accordi tra i club e i calciatori per la riduzione degli stipendi. Non ci sono tensioni tra Infantino e Ceferin, entrambi lavorano per il bene del calcio. Ho un rapporto eccellente anche con Andrea Agnelli. Ormai il Mondiale per club a 24 squadre è una realtà, lo giocheremo in Cina ma non so se ci riusciremo l'anno prossimo. Ci sarà una crisi economica mondiale e il calcio è un riflesso dell'economia, ma il calcio si salva sempre se sa trasmettere la passione del campo".ha dichiarato a Tuttosport: "Il calcio ci manca molto, ma la vita della gente è la cosa più importante e per questo resto volentieri a casa. In famiglia stiamo tutti bene. A Bergamo ora le cose vanno meglio dopo giorni davvero difficili, aspettiamo le decisioni con pazienza. In Olanda la situazione è migliore rispetto all'Italia, il virus è arrivato un po' dopo e le regole sono un po' diverse visto che si può uscire rispettando distanze di un metro e mezzo. El Papu Gomez ha detto che aprirebbe il frigo ogni 10 minuti? Lo capisco benissimo, il problema è che ho sempre fame. Sono goloso di dolci e caramelle, ma cerco di starci attento e di scegliere un frutto rispetto a cibi più grassi".ha dichiarato a Tuttosport: "Ho lasciato Londra e sono tornato in Sardegna per stare vicino a mia madre. Sicuramente è meglio che in certe città del Nord Italia, ma anche qui non mancano morti e contagi, in particolare si sono verificati un paio di focolai vicino a Olbia e Sassari. Mi viene difficile pensare al calcio. Vorrei solo che tutto si risolvesse in fretta per tornare alla vita normale, ma ci vuole pazienza e soprattutto occorre rispettare le regole. Il calcio è un'industria e se si riprenderà a giocare serviranno le massime precauzioni come avverrà nelle fabbriche, bisogna riprendere solo quando ci saranno le condizioni migliori per tornare a giocare avendo contatti. Un campionato non può e non deve essere annullato, occorre che ci siano dei verdetti. Però va finito solo quando ci sono le condizioni per farlo, non capisco la fretta di riprendere se ancora non si può. Cellino è una persona che non ha paura di prendere decisioni, anche le più incredibili: è capace di tutto".ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Mi hanno colpito quei medici, infermieri e volontari stremati che continuano a combattere per cercare di salvare più vite possibili mettendo a repentaglio la loro di vita. Mi hanno colpito quei camion dell'esercito che portavano via in Lombardia bare senza che i familiari potessero dare loro l'ultimo saluto. In Cile la situazione è un po' meno grave rispetto a quella europea o degli Stati Uniti, ma anche lì bisogna rispettare delle regole. Sono in pensiero per i miei familiari, li invito tutti i giorni a stare attenti. Questo è un virus che non fa sconti a nessuno. Mi alleno, gioco a calcio tennis. Ho un gruppo composto dai miei fratelli, cugini e cari amici con i quali gioco alla play a Call of Duty Warzone".ha dichiarato a Tuttosport: "Ora il mio unico pensiero è superare questa emergenza sanitaria. Per riuscirci bisogna stare in casa, io ne sto approfittando per studiare. Sto leggendo i libri di Guardiola, Bielsa, Sacchi e mi sto documentando anche su Capello. Per il resto non si può sapere cosa succederà in estate e che tipo di mercato sarà".