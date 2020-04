La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



9.35 - Repubblica riporta l'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo: "Non giocare significherebbe diventare terreno di conquista per i club stranieri, che verrebbero a comprare a prezzi di saldo i nostri campioni. I calciatori avrebbero stipendi tagliati, i club sarebbero in bolletta, i talenti emigrerebbero".



9.20 - Intervista di Prandelli a Il Secolo XIX: "Il Secolo XIX con Prandelli: "Il calcio ripartirà però no alla fretta: ancora tanti dubbi e troppo dolore. Pensiamo ai troppi tagli nella sanità, supportiamo davvero i ricercatori. E dopo la crisi investiamo nella formazione. Il calcio deve dare gioia: forse non siamo pronti, allora meglio aspettare. E soltanto il vaccino sarà il gol vittoria contro il virus".



9.15 - Il sindaco di Liverpool, il laburista Steve Rotheram, ha chiesto l'apertura di una indagine su Liverpool-Arsenal. A suo dire il match doveva essere cancellato o almeno giocato a porte chiuse: "ll Governo ha messo in pericolo un sacco di persone, tra queste quelle che lavorano in prima linea nel sistema sanitario nazionale".



9.05 - Lo stop all’Eredivisie non ha messo tutti d'accordo: l'Utrecht, che era in lotta per un posto in Europa, sta preparando un ricorso alla giustizia ordinaria e sportiva contro il provvedimento della KNVB di sospendere il torneo che rischia di causare gravi danni economici.