La pandemiainfluenza anche il mondo dellosegue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata., virologa dell'ospedale Sacco di Milano, ha parlato al Corriere dello Sport: "O tutto aperto o tutto chiuso. Le regole per la sicurezza, distanziamento e mascherine obbligatorie, valgono per uno stadio come per gli spettatori dell'Opera. Le regole di accesso contingentato sono più facilmente applicabili in uno stadio".Lunedì 20 luglio alle 21.45: è questa, secondo il Corriere dello Sport, la data del big-match Juve-Lazio.La Gazzetta dello Sport mostra il: percorsi differenziati, mascherina indossata fino al calcio di inizio, vestizione a gruppi, permanenza negli spogliatoi ridotta al minimo, distanza di due metri nelle docce, niente mascotte o raccattapalle sotto i 18 anni. Niente buffet, niente conferenze stampa e solo 10 giornalisti e 10 fotografi. Per gli altri, possibilità di fare domande via Whatsapp.Inizia domani una settimana fondamentale per i: secondo Tuttosport, il Ministro Spadafora potrebbe avere un confronto con Sky. All'orizzonte, due possibilità: diretta gol della finestra oraria con più partite (tardo pomeriggio della domenica) o una partita in chiaro.Domani la Lega Serie A ufficializzerà il nuovo calendario: intanto, secondo La Gazzetta dello Sport, i nuovi orari delle gare sarebbero 17.15, 19.30 e 21.45 per il week-end e 19.30 e 21.45 per i turni infrasettimanali. I calciatori, però, sembrano contrari alle gare alle 17.15.Il Torino fa le prove generali per la ripartenza: come spiega Tuttosport, nella giornata di ieri i granata non si sono allenati al Filadelfia, bensì allo stadio Olimpico Grande Torino.Si riparte: il calcio italiano riapre i battenti. Qualora non fosse più possibile continuare, però, ecco i piani B e C: il primo punta a play-off e play-out, il secondo a un. Come spiega La Gazzetta dello Sport, si tratta di una serie di parametri dai differenti pesi, da usare in caso in cui alcune squadre abbiano giocato un diverso numero di partite. Le voci in campo saranno media punti/partita, differenza casa-trasferta, calendario che aspetta i club, differenza reti, gol fatti e distanza dal traguardo finale.