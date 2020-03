La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com racconta i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.relativi agli stipendi di gennaio e febbraio. Ai club che ne faranno richiesta sarà consentito anche l'accesso a una rateizzazione in cinque pagamenti mensili a partire dal mese di giugno.La lega di basket statunitense () studia la possibilità di chiudere la stagione con un torneoa disposizione dei meno abbienti. L'allenatore della squadra umbra (Serie C) Fabioha donato il sangue in ospedale. Il presidenteaveva donato circa 100mila euro all'ospedale Santa Maria e 30mila euro allo Spallanzani.ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Con il coronavirus il calcio ha preso coscienza dello stato dell'arte. Ora la cosa più importante è organizzare la ripartenza. Pianificare., ma non c'è una legge quadro e si spera che ognuno si attenga alle decisioni della Lega., siamo amici e con Pippo non ho problemi. Ma mi dà fastidio che si pensi che se non ripartiamo c'è sotto qualcosa. La priorità è la salute. Anche io vorrei che si tornasse a giocare, anche io vorrei uscire di casa, oggi, anzi ieri. Ma se uno pensa al convoglio tragico di Bergamo non può non concordare che il primo dovere è riflettere. Anche io come tutti ho perso qualcuno che conoscevo. I social sono spesso una questione di pancia, volevo esprimere il mio dissenso con certe frasi. Comunque, entro aprile dovremo capire se giocare o congelare., anche se è vero che fare valutazioni in situazioni del genere non è semplice. Abbiamo visto che cosa è capitato all’estero anche a ministri e capi di stato.Credo che nella nuova uguaglianza sia difficile mantenere certezze. Quando l’emergenza passerà, tutto cambierà. E noi dobbiamo essere pronti al cambiamento". ​ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:: febbre, tosse secca, mal di testa e senso di spossatezza. Il fisico ha reagito bene. A parte qualche momento non facile, è stato come se avessi avuto l'influenza, solo più pesante.I primi sei, otto giorni li ho trascorsi chiuso in una stanza. Poi ho cominciato a uscire nelle ore notturne, quando i ragazzi e i miei suoceri dormivano. Una vita a targhe alterne. Faccio ancora attenzione a tenermi a distanza dai genitori di mia moglie Yolanda, non sono più giovanissimi. Qui in Inghilterra i tamponi li fanno soltanto ai malati gravi, nel mio caso non vi erano dubbi. Virus. Le restrizioni sono minori rispetto a quelle italiane, si può ancora uscire per fare una passeggiata o una corsa nel parco, anche se il Governo ha chiesto a tutti di restare il più possibile a casa. Anche in Spagna si sono mossi in ritardo, sono nel dramma, temo che supererà l'Italia dal punto di vista dei contagiati e dei morti.per partecipare a questa enorme crisi del sistema, i calciatori hanno capito perfettamente la situazione e non si stanno sottraendo a quello che è un dovere morale".Secondo quanto scrive Repubblica la scelta della Juve di tagliare gli stipendi da un lato ha infastidito gli altri club, costretti a fare altrettanto prima o dopo (meglio dopo), anche se al momento nessuno vuole ammetterlo. Dall’altro ha spiazzato i calciatori dell’intera Serie A: rifiutarsi di accettare i tagli diventa ora più difficile. Saltato il tavolo fra Lega e Assocalciatori,. La Lega di A ieri ha compiuto un atto formale comunicando che, se non si giocherà più, gli stipendi da marzo a giugno saranno congelati, poi si vedrà. Alcuni presidenti, comprensibilmente senza far proclami, si sono spinti oltre.Secondo La Gazzetta dello Sport la Figc ha proposto al Governo un fondo 'salva calcio'. Oltre a un intervento iniziale per accendere il fondo a cura della Figc con risorse proprieC'è il primo positivo in J-League.ex Amburgo e Stoccarda