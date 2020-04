La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



08.50 Quali squadre potranno restare nel proprio centro d'allenamento e quali dovranno andare in hotel? Secondo La Gazzetta dello Sport, Juve, Milan, Cagliari, Lazio, Napoli e Lecce faranno tutto in un'unica struttura. Inter, Roma, Atalanta e Parma hanno centri sportivi grandi ma un numero di camere non sufficiente. Destinate all'albergo, invece, Genoa, Sampdoria, Torino, Spal, Bologna, Sassuolo, Udinese, Verona, Fiorentina e Brescia.



08.45 Ripartire dalla Coppa Italia: è la nuova idea della Lega, che potrebbe decidere di far disputare le semifinali di ritorno (Napoli-Inter e Juve-Milan) il 27 e 28 maggio.



08.30 La Serie A progetta la ripartenza: secondo il Corriere dello Sport, si stanno cercando hotel in cui blindare le squadre che non hanno a disposizione un centro sportivo con stanze. Secondo il Corriere dello Sport, allo stadio sarà consentito l'ingresso a massimo 240 persone.



08.20 Il Torino studia come ricordare al meglio la Tragedia di Superga. L'emergenza coronavirus, infatti, non permetterà la consueta celebrazione al santuario. Secondo Tuttosport, l'invito è di suonare 'Quel giorno di pioggia', brano dei Sensounico, su tutti i balconi della città, sventolando sciarpe e bandiere.