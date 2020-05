La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Oggi ci sarà il consiglio direttivo dell'Assocalciatori in cui si farà il punto sulla ripresa degli allenamenti di gruppo. Secondo il Corriere dello Sport un folto gruppo di calciatori è contrario al ritiro-clausura di due settimane che gli sta venendo prospettato per poter riprendere in sicurezza, ma non si andrà allo scontro con la società in un periodo in cui anche il tema stipendi è fortemente dibattuto.In attesa del sì sul ritorno in campo. La Lega è divisa in due fra il partito di Lotito e De Laurentiis che spinge per non fare sconti e pretendere il pagamento dell'intera quota mancante, mentre Marotta e Agnelli spingono per trattare con le emittenti affinché non ci siano ripercussioni sulle offerte per il triennio 2021-2024.La Liga ripartirà il 12 giugno se ci sarà la possibilità. La scelta è stata dettata dal presidente della Liga Javier Tebas che lo ha confermato in conferenza stampa.Nella giornata di oggi il comitato tecnico scientifico (CTS) del governo italiano si esprimerà sulla ripartenza del calcio italiano e sugli allenamenti di gruppo. Si va verso un sì alla ripresa, ma resta il nodo dei nuovi contagiati. Non ci saranno eccezioni, se verrà scoperto un nuovo caso di positività al virus tutta la squadra dovrà essere messa in quarantena.Ripartono Tennis e Golf in Inghilterra. Da mercoledì anche nel Regno Unito si potrà tornare, in sicurezza, a giocare sia sui campi di Tennis che su quelli dei circuiti del golf.Il discorso alla nazione di Boris Johnson non ha avuto parole di menzione per il calcio con i club di Premier League che oggi si dovranno riunire per cercare di compattare il fronte verso una ripresa del campionato. Tre sono i club che al momento sono contrari alla ripartenza a porte chiuse (Aston Villa, Watford e Brighton in cui ci sono 3 positivi).