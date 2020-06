La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.10.10 Come riferisce La Stampa, informalmenteda luglio, ma tutto dipenderà dai dati dei contagi".10.00 - Fabio Pigozzi, presidente della Federazione Italiana dei Medici Sportivi, ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport sul caso Gasperini: sia importante autocertificare e non sottostimare mai i sintomi per abbattere il rischio verso gli altri". Sulla ripresa del campionato: "La pandemia è in calo, la Serie A può concludersi regolarmente. Ma guai a fughe in avanti", in relazione all'idea di riaprire parzialmente gli stadi.9.30 Il professor Enrico Castellacci, presidente della Libera Associazione dei Medici Italiani del Calcio, ha parlato a Il Corriere dello Sport dopo la redazione da parte della FIGC del protocollo di sicurezza per la ripartenza del campionato di Serie A. "Chi possede delle potenzialità economiche, organizzative e logistiche importanti non avrà difficoltà a rispettarlo, ma la vedo più dura per le leghe minori. La Serie B ha problemi a reperire i tamponi e quello dei ritiri obbligatori è un'altra questione spinosa. Per non parlare della Serie C, dove il medico sociale è un lavoratore part-time...".Sul tema della quarantena: "La normativa del governo è ormai dello scorso 21 febbraio e nel frattempo la situazione sanitaria del Paese è migliorata. Perché non ridurre il periodo di quarantena da 14 a 7 giorni? Solo così il campionato ripartirebbe in maniera certa e non dovendosi affidare alla fortuna che nessuno si ammali. Il rischio zero non esiste neanche con le due settimane, dobbiamo convivere col virus", ha concluso.