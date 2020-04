La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.(quarto a un punto dal Rennes in zona Champions League),è contrario a tenere conto dell'attuale classifica del campionato francese: "Secondo me il congelamento della classifica è inaccettabile, così come considerare nulla la stagione. Abbiamo studiato la questione: negli ultimi dieci anni il 71% delle squadre ha cambiato posizione in classifica nelle ultime dieci giornate.Sono certo che sul campo ci saremmo qualificati per la Champions League".ha dichiarato al quotidiano spagnoloa AS: "Dovremmo riprendere gli allenamenti il 18 maggio, ma non è ancora chiaro., ma non conosco bene la situazione come gli esperti. Chiaramente. C'è molta gente che sta lavorando, speriamo di uscirne tutti insieme per poter tornare alla normalità".ha dichiarato al Corriere della Sera:, nei primi giorni della malattia ti vengono un sacco di pensieri. Per fortuna la famiglia, gli amici e la Fiorentina, pur non fisicamente, mi sono stati vicini. Non è semplice allenarsi, speriamo che presto si possa tornare al centro sportivo. La decisione sulla ripartenza deve essere presa dai medici e dagli esperti, quando succederà l'importante è che sia garantita la sicurezza di noi giocatori e di tutti gli addetti ai lavori.ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport:È un peccato esserci fermati perché stavamo andando forte. Avevamo trovato la quadra giusta e avevamo confronti diretti con Verona e Milan. Io stavo pensando all’alta classifica. Vengo da Cormano, alle porte di Milano, dove in una Rsa ci sono stati 29 decessi, ho passato una parte della vita a Bergamo dove ogni persona che conosco ha qualche parente, amico o conoscente che è incappato nel virus. Tremendo".ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport:, quattro giocatori e un portiere. Nei primi tempi per blocchi di ruolo, adesso anche misti, un elemento per ruolo. Faccio stretching a casa, riscaldamento con la cyclette che ho messo sul terrazzo, poi vado al campo già cambiato. Un gruppo ogni due ore: alle 9, alle 11 e così via. Sedute di un'ora o 90 minuti, alternando corsa, tecnica, tiri in porta, uno-due, punizioni. Quando finisco, veloce cambio di maglia ma senza usare lo spogliatoio in comune, torno a casa, a volte anche in bicicletta. Ancora stretching o palestra, per poco, 10-15 minuti. Poi doccia ed è finita.Io sono già felice per essere tornato in campo, però vorresti sempre di più: prima la partita, poi la partita con il pubblico.. Il calcio dà tanto, dà emozione: molta gente sarà contenta se si ricomincia.ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Come festeggerò il mio primo gol post pandemia?Sarà dedicato a tutte le persone che mi sono state d'aiuto e a chi è in prima linea a lottare contro questo terribile virus".ha dichiarato a OttoChannel: "Questa è una situazione mai vissuta prima, con uno stop lunghissimo a fine campionato. Credo che serviranno almeno tre settimane per evitare che ci sia una serie interminabile di infortuni. Ma".(serie C), hanno rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Nicola: "Il mio Monza ha dominato i due terzi di campionato disputati, abbiamo già dimostrato di meritarci la Serie B stando in testa dalla prima giornata e la promozione a tavolino sarebbe la fotografia della classifica, ma ci piacerebbe guadagnarcela sul campo., c'è grande unità di intenti e la riduzione del 50% degli stipendi è una scelta di responsabilità".. Siamo sportivi e ci piace uscire vincitori dal campo, non dalle riunioni.ha dichiarato al Corriere dello Sport:in generale, ma dovrà avvenire nel rispetto delle regole e senza rischi per nessuno, perché una seconda emergenza sarebbe più forte della prima. Un finale di campionato che preveda solo play-off e play-out? Non è un argomento che spetta a me trattare, la certezza è che sarà difficile accontentare tutti, intanto dobbiamo evitare di correre dei rischi e semmai di limitare al massimo la diffusione del virus. Se il campionato dovesse coincidere con l'anno solare? Sono abituato perché in Romania, per evitare le bassissime temperature invernali, giocavamo in estate. In Italia l'estate è molto calda, quindi la formula che abbiamo avuto finora è quella più sostenibile, però in caso di necessità. Vediamo cosa decideranno le autorità competenti. Questione riduzione ingaggi: