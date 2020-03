La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



10.15 La boxeur Irma Testa: "Per noi è un colpo durissimo il rinvio dell'Olimpiade, la aspettavamo da 4 anni, ma è giusto che lo sport si fermi"







10.00 Le scommesse per ripartire. Fra le proposte che la FIGC proporrà al governo per uscire dalla crisi al termine dell'emergenza sarà riattivare con forza il settore betting (anche pubblicitario) che vale per il movimento circa 100 milioni. Inoltre i club chiedono allo stato parte del gettito fiscale generato dalle scommesse che restano monopolio di stato.



09.45 La karateka italiana Sara Cardin sul rinvio dell'Olimpiade di Tokio: "È un brutto colpo per il movimeno del karate, perché per noi sarebbe stato l'esordio alle Olimpiadi".





09.30 Dallo stop delle gare di calcio a oggi, nei campionati della Lega Nazionale Dilettanti sono saltate oltre 45000 gare. Numeri enormi che coinvolgono oltre un milione di calciatori (1.045.565) che sono tesserati per i club della LND e che sono rimasti fermi. Di fatto, riporta il Corriere dello Sport una cifra pari al 98 percento di tutti i calciatori presenti in Italia che questa emergenza ha bloccato.



09.00 Nel caso in cui si riuscisse a ottenere delle deroghe per terminare la stagione oltre il 30 giugno i club della Serie A hanno già presentato la richiesta di prolungare la sessione estiva del mercato fino a ottobre. L'intesa, riporta Tuttosport, dovrà essere trovata, insieme alle altre Leghe europee, con la Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori.



08.30 La Lega di Serie A ha presentato alla FIGC un documento che verte su sei punti per affrontare la crisi e il buco di bilancio che potrebbe variare dai 170 ai 720 milioni: costo del lavoro, norme speciali, liquidità, nuove fonti di finanziamento, infrastrutture e diritti tv.



08.15 Nessun giallo sulla data del tampone di Daniele Rugani. Il difensore della Juventus era infatti regolarmente in campo nell'allenamento del 10 marzo e, sottolinea Tuttosport, solo il giorno dopo l'11 marzo appunto, è stato fermato dai bianconeri e sottoposto a tampone. Solo un errore, quindi, quello della moglie Michela Persico.



08.00 Il 33% dei centri sportivi (palestre e non solo) e il 30% delle società dilettantistiche calcistiche rischiano di non poter ripartire al termine dell'emergenza coronavirus. Sono questi i dati drammatici che evidenziano Gazzetta dello Sport e Repubblica sui conti, in forte perdita, dello sport di base, quello accessibile a tutta la comunità e motore del sistema.