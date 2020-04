. Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.(il campionato potrebbe ripartire tra fine maggio e inizio giugno) e i tagli agliUn'altra polemica è tra calcio e politica sull'utilizzo dei fondi speciali e della cassa integrazione: possibili nuove tasse.ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La salute pubblica è la nostra stella polare, la volontà comune è riprendere e terminare i campionati inserendo nel mezzo i turni delle coppe europee. Il 30 giugno è la data che segna la fine della stagione sportiva, della chiusura dei bilanci e dei vincoli contrattuali dei giocatori. Per prolungare il termine di chiusura dei bilanci servirà un decreto legge per superare il vincolo civilistico. Per i contratti dei giocatori invece serve una disposizione della Fifa, ma c'è disponibilità a farla. Si rivedranno i calendari. Ci sarà uno slot per le nazionali a settembre, ottobre e novembre e l'eventuale partenza dei gironi delle coppe ad ottobre. Licenze Uefa e Fair Play Finanziario? Ci sarà una data ultima e compatibile per tutte le federazioni per presentare l’elenco dei partecipanti alle coppe europee. Il FFP ha portato il sistema da una perdita di 1,7 miliardi a un utile di 141 milioni in soli 8 anni. Non poteva essere cancellato, ma bisognava tener conto delle problematiche create dal coronavirus e quindi adeguare transitoriamente le norme, non richiedendo il budget 2020-21 fra i documenti necessari. Il pareggio di bilancio e il pagamento dei debiti scaduti restano invece in vigore".Un tour de force che prevede 28 partite in 28 mesi, senza contare Europeo e Mondiale: una squadra che arrivasse in finale nei due tornei ne giocherebbe 42.Il direttore delle nazionali tedesche, Oliver Bierhoff (ex attaccante di Milan, Udinese, Chievo e Ascoli) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Stiamo soffrendo anche noi per le immagini che arrivano dall'Italia, siamo tutti fratelli. Si potrà risolvere la crisi, che sarà grave e durerà molto, soltanto mettendoci tutti insieme. Il calcio non deve farsi da parte, può dare gioia o speranza e anche aiutare. Calerà il calciomercato, si abbasseranno i prezzi. Si avranno dappertutto meno soldi: dalle tv, dagli sponsor, dai tifosi. Il sostegno pubblico è fondamentale. Sono dell'idea che si debba anche portare a temine questa stagione, magari mandando in ferie i giocatori adesso per giocare in estate, spostando la finestra di mercato e dei contratti. Il calcio deve essere accettato anche a porte chiuse".