La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.al vaglio della Lega Calcio e si tratterebbe del weekend del 14 giugno o di quello successivo del 21. Nel primo caso ci sarebbe margine per la disputa delle semifinali di ritorno con successiva finale di Coppa Italia, nel secondo caso la competizione sarebbe annullata, o slitterebbe all'anno successivo con il posto-Uefa garantito alla vincitrice che sarebbe automaticamente assegnato alla settima classificata del campionato.sulla ripresa o meno del campionato e, nel caso in cui non si riuscisse a ripartire, i nomi delle 7 squadre che saranno qualificate ai tornei della prossima stagione.necessari alla ripresa. Il primo dovrà essere redatto in due settimane e sarà relativo agli allenamenti di squadra. Il secondo, invece, è quello per la ripresa delle partite. Ufficialmente né il presidente Gravina, né il professor Zeppilli sono stati preallertati per l'incontro odierno, ma la sensazione è che entro sera si farà.Sono due le tematiche attorno cui permangono dubbi sulla ripresa degli allenamenti e della stagione calcistica. Il primo riguarda il numero di tamponi da effettuare e i possibili casi di(il caso del Colonia non è apprezzato dal comitato italiano ndr.) il secondo è relativo allacon la prima che ad oggi ricadrebbe su presidente e ad del club e le seconde che, quasi per tutti i club, non hanno calusole che includano il rischio generato da una pandemia e quindi lascerebbero scoperti i calciatori.e il punto di partenza è la scelta degli stadi in cui si disputeranno le partite e attorno ai quali i club vivranno in una sorta di mini-ritiro. Sono 8 le sede neutre designate tutte lontane da grossi centri abitati come ad esempio Wembley e Twichenham.Tre casi di positività sono stati riscontrati in Germania all'interno del club Colonia. Si tratta di due calciatori e un fisioterapista, positivi al tampone per il coronavirus, e che sono stati immediatamente messi in isolamento. Il protocollo tedesco non prevede che tutti gli altri membri dei gruppi di lavoro siano messi in quarantena e stanno continuano a lavorare dato che non sono considerati ad alto rischio contagio. Ogni 5 giorni verranno fatti nuovi tamponi e questi garantiranno la sicurezza delle persone che sono stati a contatti con i 3 contagiati.Sono 8 i club che grazie alle ordinanze regionali potranno riprendere gli allenamenti individuali in campo all'interno dei propri centri sportivi. Si tratta di Sassuolo, Parma, Bologna e Spal (anche se questi ultimi aspetteranno ancora) per l'Emilia Romagna, del Cagliari per la Sardegna, di Lazio e Roma per il Lazio e del Napoli per la Campania. Il Ministro Spadafora ha dato il via libera a iniziare a pensare alla riapertura dei centri sportivi con allenamenti individuali anche per tutti gli altri club.