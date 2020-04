La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport.segue i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.L'idea della Uefa per concludere Champions ed Europa League è quella di concentrare i tornei nelle prime tre settimane ad agosto. La conferma è arrivata al The Sun dal presidente Ceferin. In questo modo le coppe riaprtirebbero ad ottobre, con due settimane di ritardo sul calendario, ma la soluzione sarebbe quella di riconcentrare quarti e ottavi in due unici turni e non dilazionati come negli ultimi anni recuperando, appunto, le due settimane.Il presidente della FIGC, Gravina, ha confermato il piano della Lega Serie A per far ripartire il campionato ai microfoni di Sky Sport: "I campionati ripartiranno quando ci saranno garanzie per la tutela della salute dei giocatori. Entro fine aprile dovrebbero iniziare i controlli medici sugli atleti, poi a seguire riprenderanno gli allenamenti"​Il presidente dellaè tornato a parlare dell'emergenza Coronavirus ai microfoni di Rai 1 e ha ribadito la posizione dlela Lega Basket di non ricominciare a giocare a differenza del calcio:E' vero che il calcio, nel quale sono stato tanti anni, è un'azienda immensa, ma oggi leggevo di quanto potrebbe perdere la moda: si parla di 50 miliardi di euro, ed è una cifra astronomica. Non faccio paragoni col calcio, ma di fronte a quello che accade in Italia, diecimila morti solo in Lombardia,Finché non ci sarà il vaccino siamo tutti in mezzo al guadoQuanto al basket, le società sono state molte intelligenti e sensibili"., Luciano Rossi, che all'Ansa ha ribadito come l'emergenza: "Nel nostro sport, il tiro a volo che tante medaglie porta all'Italia, le società, tutte dilettantistiche, sono al collasso. Infatti proprio nei mesi di marzo, aprile e maggio hanno modo di introitare le quote societarie dovute per i servizi che prestano agli associati. Insomma, in questo periodo introitano economicamente ciò che le fa sopravvivere tutto l'anno, oltre alla passione dei dirigenti. Ma quest'anno gli introiti sono pari a zero introiti e rimangono tutti gli adempimenti e pagamenti".