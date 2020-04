La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Esattamente come per le attività produttive,su input del Coni -. Decisive per stabilire la ripresa delle differenti attività: Palazzo Chigi preme per consentire ai calciatori professionisti di ripartire dal 4 maggio, con gli allenamenti individuali, per poi dare luce verde entro il 18 per quelli collettivi. Considerando la necessità del distanziamento sociale per evitare una nuova ondata di contagi da coronavirus,. Lo riporta Il Corriere dello Sport.Il coordinatore tecnico delle squadre della galassia Red Bull,, ha parlato a SWR Sport della. È importante ripartire dal punto di vista non solo economico ma anche psicologico, per tutta l’umanità. La gente è legata al calcio e sarebbe importante tornare a vivere cose alle quali si tiene. Non ci sarà nemmeno un cittadino che non verrà testato per il coronavirus perché riparte la Bundesliga".Il portiere del Manchester United, che ha vestito anche la maglia della Sampdoria,dopo essere rientrato da un periodo di quarantena di due settimane in Argentina. Il test, come fa sapere il giocatore, è risultato negativo.In attesa di sapere cosa ne sarà della stagione attuale,o quelle con piccoli gruppi, a patto che non ci siano contatti fisici. Verranno definiti più avanti i criteri per le sedute collettive e l'eventuale ripresa del campionato.