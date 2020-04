La pandemiasta cambiando il mondo.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata relativi al mondo dello sport.Come riportato da Tuttosport è emerso un giallo sulla positività al virus dichiarata dal presidente del Brescia, Massimo Cellino. I risultati del test del tampone hanno infatti dato esito negativo, mentre è positivo per quelli del sangue. Oggi il numero uno del club lombardo si sottoporrà a un nuovo tampone per capire se la positività è concreta e dovrà isolarsi o se potrà tornare a stare vicino ai suoi famigliari."Personalmente sono contrario alla vaccinazione e non vorrei essere costretto da qualcuno a prendere un vaccino per poter viaggiare - riporta Repubblica -. Ma se diventa obbligatorio, cosa accadrà? Dovrò prendere una decisione. Ipoteticamente, se la stagione dovesse riprendere a luglio, agosto o settembre, anche se è improbabile, capisco che un vaccino diventerà un requisito prioritario, subito dopo che saremo fuori dalla quarantena. Ma non c'è ancora nessun vaccino".​Michael Tothe, direttore del Charles Schwab Challenge di golf, il torneo del PGA Tour che, l'11 giugno a Fort Worth, in Texas, dovrebbe riaprire la stagione del massimo circuito ha ribadito a ESPN che: "Se è vero che da un lato c'è il desiderio di tornare a guardare un po' di golf dall'altro ci sono ancora tante cose da fare a livello sanitario. Procederemo con i nostri tornei solo se saremo in grado di garantire la massima sicurezza di tutti, rispettando le normative sanitarie, locali, statali e federali",​Sarà una settimana decisiva per la ripresa dei campionato con riunioni, assemblee e video conferenze fiume che partiranno oggi e termineranno giovedì. Sono infatti in programma, ricorda il Corriere dello Sport, sia gli incontri fra la FIGC e il Governo per discutere del documento tecnico per la ripresa in sicurezza (mercoledì), ma anche gli incontri fra Aic e Lega Calcio (oggi) a cui seguirà l'assemblea dei club (domani) e soprattutto fra FIGC e Uefa per la ridefinizione dei calendari (giovedì).Il piano della Uefa per concludere le stagioni di Champions ed Europa League si sta delineando e spuntano anche le date delle possibili gare che concludano gli ottavi die delineino il calendario. Secondo Tuttosportcon le rispettive sfide dicontro Getafe e Siviglia dovrebbero scendere in campo il 2 e 3 agosto mentre il ritorno di Champions frasarà in programma il 7 agosto.È questo il dato che secondo Repubblica rappresenta il primo step che la Lega Serie A dovrà affrontare per avere il via libera del governo alla ripresa degli allenamenti. Nella prima fase del protocollo, infatti, i club dovranno certificare la negatività al virus di tutti i dipendenti coinvolti nella ripartenza e, in un momento di difficoltà nella reperibilità dei tamponi, non è uno scoglio facile da superare.il calcio nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport: ​“L’eccessiva burocrazia è la rovina dell’Italia. Ma anche nel calcio, troppi i passaggi. Bisognerebbe dare più potere a Dal Pino, io non sono ancora andato a una riunione, ma appena sarà possibile mi troveranno fuori dalla porta. Lega, Gravina, Malagò, Spadafora e Conte, in troppi per una singola decisione".