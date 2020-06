. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.. Come si legge su Il Messaggero, un eventuale positivo verrebbe isolato con una quarantena limitata a 4 giorni e test su tutto il resto del gruppo.Sempre secondo il Corriere della Sera,(investitore di private equity italiano con sede a Milano e impegni di capitale complessivi di circa 1,4 miliardi di euro) sarebbe interessato a entrare nella società eventualmente composta da Lega e Cvc con una quota di minoranza e avrebbe già avviato discussioni con Dal Pino e alcuni presidenti di Serie A., gara valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia: un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio, via ai 5 cambi per squadra con al massimo 3 interruzioni del gioco, in caso di 1-1 (stesso risultato dell'andata a San Siro) si va subito ai calci di rigore senza tempi supplementari, si gioca allo Stadium di Torino a porte chiuse con solo 6 raccattapalle e 300 persone in totale. Secondo La Repubblica, si pensa diDomani sera c'è l'altra semifinale Napoli-Inter (andata 1-0). La finale è in programma mercoledì 17 giugno all'Olimpico di Roma.: "C'è chi ha usato la situazione sanitaria per cercare di non tornare a giocare".