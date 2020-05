Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.. La proposta arriva dall'agente inglese Gary Williams (che vive a Perth), appoggiato dal senatore locale Glenn Sterle.. Intanto il il via libera del Viminale agli allenamenti individuali da oggi provoca tensioni con, sempre contrario alla ripresa della Serie A. Secondo il quotidiano Libero,(facoltativamente) oggi riprendono ad allenarsi con sedute individuali. A breve dovrebbero ritrovarsi. Tutte le altre squadre non hanno ancora deciso e aspettano il protocollo sanitario definitivo. I tre club campani () prima devono fare i tamponi come da ordinanza regionale.hanno i centri sportivi chiusi, non hanno date fissate per la ripresaconsente ai calciatori rimasti in sede nel lockdown di rientrare presso le proprie abitazioni., visto che quasi tutti i club non sono in grado di attuare il protocollo sanitario. Giovedì, alla vigilia del Consiglio Federale, l'Assemblea di Lega Pro chiederà la. Dove il presidente Cosimo Sibilia ha prolungato lo stop degli allenamenti almeno fino al 18 maggio., ex attaccante dell'Udinese ora allenatore dello Spezia Under 17, ha dichiarato al Corriere dello Sport:, è quello che tutti noi vogliamo anche se sarà fondamentale ricominciare in sicurezza".(ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari) ha dichiarato a La Repubblica: "A Londra, in cui ho vissuto fino a marzo, la situazione precipitava, sono partiti tardi nelle misure antipandemia. In quarantena abbiamo vissuto a Puntaldia, a venticinque chilometri da Olbia. Un bene perché non sono mai stato così accanto a mia moglie Franca e ai miei figli Andrea, Martina e Samuele. Però, siamo preoccupati per gli amici, per i contagiati e per le loro famiglie. Manteniamo alta la guardia e ne usciremo definitivamente da questo virus. Dobbiamo fare squadra. Anche se in molte località sarde non ci sono malati, dobbiamo stare in casa. Ho cucinato pizza, cornetti e gnocchetti al sugo di salsiccia, ma mi hanno bocciato. Penso anche alle tante persone che devono ritrovare il lavoro, la scuola, il tempo libero. A chi soffre.La passione aiuta anche in questi casi".