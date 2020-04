La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.



09.00 Ripartire con cinque cambi: è l'idea data ieri da Claudio Ranieri. Già a novembre la FIGC aveva avanzato la proposta all'Ifab. Allora venne rigettata, ma ora lo scenario è radicalmente cambiato.



08.50 L'Europa si interroga sulla ripartenza: secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inghilterra sta pensando di far disputare tutte le gare a Wembley. La Bundesliga tedesca può essere la prima a ripartire, magari già il 9 maggio. La Ligue 1, invece, pensa a giocare dal 3 giugno, mentre in Spagna le parti non sono ancora giunte a un accordo.



08.35 Martedì 21 aprile la Uefa terrà una nuova videoconferenza con le 55 federazioni nazionali. L'idea è disputare quarti di finale e semifinali delle coppe in gara unica e in campo neutro. Le date? Ad agosto, tutto in 15 giorni.