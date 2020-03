ha interpellato l'avvocato e agente sportivo Jean-Christophe Cataliotti sulle conseguenze che la Pandemia da Coronavirus dichiarata dall'OMS potrebbe avere sulla stabilità dei contratti dei calciatori professionisti a livello internazionale.Ritengo che laNon sarà una decisione semplice, sempre se verrà presa una posizione in merito, perché uno dei principi cardine dei Regolamenti internazionali del calcio è proprio quello della stabilità, del mantenimento, della conservazione dei contratti dei calciatori professionisti. La FIFA, nel suo Regolamento, impone, infatti, alle singole Federazioni di includere nei propri rispettivi regolamenti strumenti atti a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali.Fermo restando questo principio, nell'art. 14 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori si riconosce che il contratto possa essere risolto da entrambe le parti senza conseguenze nel caso di giusta causa.Preliminarmente l'organizzazione mondiale del calcio, presieduta dallo svizzero Gianni Infantino, sarà chiamata a decidere se, a causa della pandemia, tutte le competizioni calcistiche nazionali e internazionali dovranno essere sospese o, addirittura, annullate.qualora la pandemia venisse appunto ritenuta dalla FIFA giusta causa di risoluzione del contratto ex art.14.La questione è dunque spinosa ee per la difficoltà del loro soddisfacimento unitamente alla salvaguardia della stabilità dei contratti e delle logiche e strategie del calciomercato. La difficoltà è resa maggiore dalla gravità del problema, dalla sua estensione e dall'assenza di precedenti a cui fare riferimento. Questo virus ha dato vita a nuovi scenari (partite rinviate, poi a porte chiuse e con regole di condotta da osservare, campionati bloccati) frutto di scelte sofferte, ma prese nell'interesse di tutti.Va, in conclusione, evidenziato che, qualora la FIFA dovesse rintracciare nella Pandemia una giusta causa di risoluzione dei contratti, calciatori e club potranno liberamente decidere se ricorrere o meno a tale facoltà di scioglimento del rapporto contrattuale mettendo sul piatto della bilancia i pro e i contro di una presa di posizione irrevocabile.