Niente Inter-Sampdoria, questa sera, a San Siro. L'emergenza coronavirus ferma il campionato per gli uomini di Conte e Ranieri, che non giocheranno al pari di Atalanta, Sassuolo, Verona e Cagliari: lo ha deciso il Governo nel quadro delle misure d'emergenza per circoscrivere la diffusione del virus che ha colpito in particolare il Nord Italia. Ma i nerazzurri, giovedì, scenderanno in campo in Europa League?



PORTE CHIUSE? - Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'Inter, che questa mattina si allenerà regolarmente al centro Suning, per svolgere una classica seduta e non una semplice rifinitura, difficilmente vedrà rinviata la propria partita. L'Uefa, al momento, sembra intenzionata a far disputare la partita, in programma giovedì a San Siro alle 21 (all'andata è terminata 2-0): al massimo si deciderà per le porte chiuse.