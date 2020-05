Il calendario delle riaperture



18 maggio: Ripartono bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, estetiste e una parte di attività sportive



25 maggio: Le palestre e le piscine, sia al chiuso che all’aperto, dovranno osservare misure che chiedono una riorganizzazione



3 giugno: Diventano liberi tutti gli spostamenti, sia in Italia che per chi arriva dall’estero, senza giustificazioni e quarantene



15 giugno: Ripartono cinema e teatri con gli opportuni distanziamenti e aprono i centri estivi per i bambini