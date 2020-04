È un Riccardo Ferri che non le manda a dire quello intervistato da TuttoSport. Nelle sue dichiarazioni il difensore ex Inter ha parlato dell'ipotesi ripresa campionato, attaccando duramente il presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin ed i presidenti di Napoli e Lazio, De Laurentiis e Lotito:



"A mio avviso questo campionato va cancellato, tutte le competizioni europee vanno cancellate. Come se questa stagione non fosse mai stata giocata. È successo qualcosa di inaspettato, come se fosse scoppiata una guerra... Mi spiace per la Lazio come mi spiace per il Benevento, mi spiace per la Juventus come per la mia Inter. Ma qui i colori ora non contano. Qui si parla tutti i giorni di essere uniti, di remare dalla stessa parte, di avere responsabilità e poi trovi due persone, De Laurentiis e Lotito, che avanzano ipotesi di ricominciare a giocare: ma come si fa? Quando ho visto il presidente dell'Uefa che tentennava sulla chiusura delle competizioni europee ho provato un po' di schifo, di ribrezzo. Il calcio non può sempre andare fuori dagli schemi...".