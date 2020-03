Ieri anche Alessandro Florenzi si è sottoposto ai test del caso effettuando il tampone e attualmente è in attesa dei risultati. Un controllo obbligatorio soprattutto per la situazione che si sta vivendo al Valencia e nella Liga, non così distante dalla Serie A. Tanti casi nelle ultime ore hanno aumentato l’allarme nel paese, con qualche riflesso anche sull’Italia. Questo perché nel Valencia ci sono stati diversi membri della prima squadra positivi al coronavirus e questo ha indotto l’Atalanta a restare in isolamento.