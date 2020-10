Situazione critica in casa Reggiana. Il coronavirus non dà tregua alla squadra di Alvini, neopromossa in Serie B dopo i playoff di C vinti contro il Bari, che vede crescere i propri contagiati in rosa: ora, nel gruppo squadra, sono 29!.



Questa la nota della società: “AC Reggiana comunica che – dagli accertamenti effettuati nelle ultime ore sui componenti del gruppo squadra negativi ai controlli svolti in seguito alla trasferta di Ascoli – sono emersi due nuovi casi di positività al Covid-19, riguardanti un calciatore e un membro dello staff tecnico. La situazione coinvolge ad oggi 29 tesserati: 22 calciatori e 7 componenti dello staff”. La Reggiana non ha disputato la gara contro il Cittadella, con la gara del 24 ottobre che è saltata.