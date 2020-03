Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, parla in conferenza stampa in seguito al Decreto di Conte per contenere l'epidemia Coronavirus: “Abbiamo esaminato il provvedimento del governo, che sicuramente dovrà essere riguardato. Ci sono alcune discrasie, alcune cose da correggere, ma il dialogo con il governo prosegue per cercare di migliorarlo. Credo che i due principi che noi dobbiamo sempre avere e che abbiamo avuto dal primo momento come punti di riferimento siano tutela della salute dei nostri cittadini e salvaguardia di quei lavoratori che devono necessariamente andare a lavorare perché fanno parte di filiere imprescindibili per la vita quotidiana. Non abbiamo ancora numeri definitivi, ma dobbiamo tenere sempre più strette le maglie dei contagi, fare in modo che i nostri cittadini si attengano alle normative. Credo che con questo provvedimento qualche passo avanti si sia fatto".