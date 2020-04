Il presidente della Lombardia Attilio Fontana fa il punto nel consueto collegamento dal Palazzo della Regione: "In Lombardia è stato raggiunto il culmine dei casi di coronavirus, non esiste più incremento".Stiamo proseguendo a sviluppare l'ipotesi, avanzata dagli epidemiologi, per cui abbiamo raggiunto il culmine. Si procederà in questa direzione e poi dovrebbe iniziare la discesa".