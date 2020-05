Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto a Rainews24: "Spero possa essere un'estate quasi normale, mi auguro davvero che tenendo ancora un po' duro e cercando di rispettare rigorosamente le regole, cercando di non commettere imprudenze, si possa continuare ad abbassare questo indice di infezione. Noi, fra le altre cose, abbiamo l'indice che è tra i migliori d'Italia, siamo tra le Regioni più virtuose da questo punto di vista, abbiamo come il Veneto uno 0.53 che è vicino al miglior risultato: quindi, se continueremo in questa direzione e i nostri cittadini continueranno ad essere seri come si sono dimostrati fino ad oggi, sono convinto che sarà un'estate con poche limitazione nella quale potremo riacquistare giorno dopo giorno uno spazio della nostra libertà".