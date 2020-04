Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco, ha parlato della situazione italiana: "I dati oscillano in base al numero dei tamponi e là fuori ci sono dieci volte i positivi accertati, che continuano a spargere il virus anche semplicemente tra i parenti durante le feste. Se ne creano tanti a domicilio, ma per fortuna portano a forme mite della malattia. Da una settimana i casi sono meno gravi e non portano pressioni sugli ospedali. E' il momento di organizzare, non di riaprire. C'è ancora molto da fare in tempi brevi