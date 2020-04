scende in campo nella lotta al. Con un post su Instagram, il difensore delannuncia di aver messo all'asta le sue fasce da capitano, con il ricavato che sarà utilizzato per l'acquisto di materiale sanitario per ospedali e persone bisognose: "Sono in asta su ebay, per acquistare mascherine e DPI per RSA, medici, infermieri e persone bisognose 3 mie fasce da capitano del Genoa, disegnate apposta per me per la stagione 2018-2019. Purtroppo per regolamento non ho potuto metterle in Serie A, ma rimangono un bell’oggetto per tifosi e collezionisti che vogliano contribuire a questa bella causa. Grazie a chi parteciperà".