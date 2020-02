Non si placa l'allarme Coronavirus in Italia: di seguito tutti gli aggiornamenti ora per ora sulla situazione nel nostro paese.



11.10 - Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, ha parlato in conferenza stampa: "L'Italia non è focolaio,il virus circola in tutto il mondo. Abbiamo preso misure molto rigorose, le prossime due settimane saranno molto importanti".



11.09 - Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, ha parlato in conferenza stampa: "Su 7104 comuni, poco più di una decina sono coinvolti. La crisi in Italia è molto limitata, i casi di contagio sono riconducibili ai due focolai".



8.31 - Primo caso anche in Abruzzo: è un turista proveniente dalla Brianza, è ricoverato a Teramo.



8.25 - Al momento i numeri parlano di dodici morti e 474 casi di contagio.



8.20 - Arrivano nella notte le parole di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti: "Stop ai voli dell'Italia? Vedremo cosa succederà".



8.15 - Da ieri sera il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è in autoisolamento. Una sua collaboratrice, infatti, è risultata positiva al tampone. Fontana, al contrario, è risultato negativo.