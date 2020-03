Gli investitori sono ancora in attesa delle previsioni economiche che stanno arrivando e che avvisano di una recessione. Goldman Sachs ha pubblicato le sue stime di crescita economica per l'intera eurozona: per l'anno nel suo complesso, l'istituto stima un calo del -9% del PIL della zona euro.Diviso secondo i paesi, Goldman segnala un possibile crollo nel 2020 per l'Italia (-11,6%), Spagna in calo del 9,7%, la Germania a -8,9%, la Francia a -7,4%. Il Regno Unito, inoltre, diminuirebbe del 7,5%.