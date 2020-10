Il presidente del Partizan Belgrado, Milorad Vucelic è attaccato a un respiratore per le complicazioni in seguito al contagio da Covid-19. Il 72enne patron del club serbo era ricoverato da giorni in ospedale, ma ora le sue condizioni si sono aggravate, come riferito dal direttore sportivo Milos Vazura. Vucelic, che aveva guidato la tv di Stato sotto l'ex uomo forte della Serbia, Slobodan Milosevic, morto nel 2006, è approdato alla presidenza del Partizan nel 2016, dopo una lunga carriera in politica e nei media. Non ha mai smesso di fare il giornalista e infatti è ancora caporedattore al Vecernje Novosti, uno dei più vecchi quotidiani del Paese.