Con il dilagare dell’epidemia di coronavirus, sono sempre più gli eventi sportivi sospesi o annullati in tutto il mondo. Il calcio non fa eccezione anche se, qua e là, qualcosa ancora resiste. La situazione è comunque in continua evoluzione. Nessuna restrizione invece per il campionato bielorusso. Per i calciofili più accaniti, la Premier-Liga russa e la Süper Lig turca sono visibili in streaming sui siti delle principali agenzie di scommesse. Per accedere a tutti questi portali occorre però effettuare una registrazione a pagamento.In Sudamerica sempre più federazioni stanno annunciando la stop alle manifestazioni. La Copa Libertadores e la Copa Sudamericana sono già ferme, mentreIn Argentina è in corso di svolgimento la Copa de la Superliga, sempre a porte chiuse, ma tra forti proteste delle squadre (il River si è rifiutato di scendere in campo durante l’ultima giornata e rischia pesanti sanzioni).Nel resto del mondo, sospesi i tornei continentali, sono sempre meno le leghe in corso di svolgimento.. Si tratta inoltre dell’unica competizione calcistica attualmente visibile in chiaro in Italia: viene trasmessa sulle frequenze di Sportitalia.