"Ma dai!". È il commento più probabile a una notizia che ha davvero dell'assurdo. Tutto accade a Rovellasca, in provincia di Como. Un uomo, infatti, ha destato sospetto negli agenti della Polizia Locale, che lo hanno fermato. Il motivo? Una capigliatura perfetta, un look inappuntabile. L'uomo ha ammesso subito di essere stato dal parrucchiere, aperto nonostante le misure anti-coronavirus. Per entrambi è scattata una multa, mentre il lavoratore ha ricevuto una segnalazione alla prefettura.