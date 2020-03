Il Coronavirus non accenna a fermare la propria diffusione e, per questo, in seguito alle nuove misure restrittive del Governo italiano e di tutti gli altri stati mondiali, anche il mondo dello sport sta subendo grandi conseguenze.



09.00 - La Generalitat de Catalunya, il governo centrale della provincia di Barcellona, ha ufficialmente chiesto che la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Barcellona e Napoli in programma mercoledì 18 marzo, venga disputata a porte chiuse per il timore del diffondersi del Coronavirus.



08.45 - Anche l'attaccante polacco del Napoli, Arkadiusz Milik, ha detto la sua sul difficile momento legato all'emergenza Coronavirus: "E’ un momento difficile per tutti: siamo tutti messi alla prova. Per questo dobbiamo dimostrare di saper reagire, attenersi alle regole e ne usciremo insieme. Ad ognuno di noi viene chiesto di fare la propria parte. Speriamo che la situazione torni presto alla normalità. La salute e’ il bene più importante. Forza!"

Nella giornata di domani si terrà il consiglio straordinario indetto dalla FIGC per legiferare sul proseguo o meno del campionato. ​La possibilità che la Serie A si fermi fino al 3 aprile è concreta, ma da parte dei club, secondo il Corriere dello Sport, nonostante le pressioni politiche che sta subendo il presidente Gravina, arriva l'input di provare a non sospendere il campionato e continuare a giocare a porte chiuse.

08.00 - La California ha ufficialmente cancellato il primo Master 1000 della stagione del tennis. Indian Wells non verrà disputato per il timore del diffondersi dell'emergenza Coronavirus che già sta colpendo lo stato degli USA. “Al momento, è un rischio troppo grande per la salute pubblica della contea di Riverside tenere un raduno di queste dimensioni“. Sono le parole del dottor David Agus, professore di Medicina e Ingegneria Biomedica all University of Southern California, con le quali si apre il comunicato ufficiale del torneo di Indian Wells.