Cresce il numero delle persone denunciate per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, con le misure di contenimento anticoronavirus che non vengono rispettate. Lo comunica il Viminale, entrando nel dettaglio con i numeri: 7.890 le persone denunciante, il 13,5% in più rispetto alle 6.951 del 15 marzo.