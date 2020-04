L'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha fornito i dati aggiornati sul coronavirus nella Regione per oggi: +1.012 contagi, 241 decessi e 49 ricoveri non in terapia intensiva, che si svuota invece di 21 persone. 26mila tamponi effetuati in tutta Italia, di cui 10mila in Lombardia, 168 i nuovi positivi a Milano