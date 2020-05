La Regione Lombardia ha diffuso i dati sulla situazione Coronavirus sul territorio. Rispetto a ieri, 23 maggio, i nuovi casi positivi sono 285 (ieri erano 441), per un totale di 87.110 casi registrati dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi diminuiscono di 16 unità (ieri -303), per un totale di 25.614 pazienti attualmente affetti da Covid-19. Non risultano aggiornamenti sulla situazione decessi: ieri le vittime registrate erano state 56, per un bilancio totale di 15.840.



Sono stati effettuati 670.241 tamponi. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è calato nelle ultime 24 ore di 3 unità, portando così il numero di persone ricoverate in gravi condizioni a 197. I ricoverati con sintomatologia sono attualmente 4.017, con una diminuzione di 9 pazienti rispetto a ieri. Il numero di persone guarite è aumentato di 301 unità, portando così il numero complessivo dei dimessi nella regione a 45.656 persone.