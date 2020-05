"I dati fanno trasparire un trend positivo": questo il commento dell’assessore Pietro Foroni al bollettino di oggi sul coronavirus in Regione Lombardia. I nuovi casi sono 577, per un totale che sale a 78.105. Nessuna variazione in terapia intensiva, dove restano 532 malati, mentre 63 sono i morti registrati nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime sale quindi a 14.294. In calo il numero dei ricoverati in altri reparti Covid: -195, quindi si scende a 6.414. I dimessi invece sono 697, per un numero che sale a 53.470.