In Lombardia registrati 93 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 13.772 dall'inizio della pandemia. 598 nuovi casi di positività al coronavirus da ieri, 29 pazienti in meno ricoverati nei reparti di terapia intensiva. A Como 37 positivi in più (totale 3.244), a Varese 48 (2.667), a Monza 30 (4.704), a Milano 216 (19.337), a Lodi 7 (2.966), a Pavia 69 (4.349), a Sondrio 37 (1.180), a Lecco 9 (2.274), a Bergamo 22 (11.313), a Brescia 55 (12.861), a Mantova 19 (3.175), a Cremona 14 (6.037)