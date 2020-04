Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha fornito l'aggiornamento quotidiano sull'emergenza coronavirus: totale positivi 85.388, +2.339 rispetto a ieri (ieri +2.477). Di questi: 4.068 in terapia intensiva, 28.741 ricoverati con sintomi, mentre 52.572 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Ci sono 766 nuovi deceduti (ieri 750) per un totale di 14.681. 19.758 totale guariti, +1.480 rispetto a ieri (ieri +1.431). Il dato totale dei tamponi effettuati è 619.749, rispetto a due giorni fa sono stati eseguiti oltre 80mila tamponi.