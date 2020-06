La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus: non si registrano morti in Valle D'Aosta, Piemonte (ma con 8 morti nei giorni scorsi), provincia di Bolzano, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna. Casi zero in 8 regioni: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna.



• Attualmente positivi: 39.893 (-1.474)

• Deceduti: 33.530 (+55, +0,2%)

• Dimessi/Guariti: 160.092 (+1.737, +1,1%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 408 (-16, -3,8%)

• Tamponi: 3.962.292 (+52.159)



Totale casi: 233.515 (+318, +0,1%)