Calano ancora i morti e i casi di contagio da coronavirus. In Italia cala ancora il numero dei morti: sono 433, dato che porta il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia a 23.660. Calano anche i nuovi casi: 3.047 in un giorno (ieri erano 3.491) così come i ricoverati in terapia intensiva: meno 98 in un giorno, ne restano ricoverati 2.635. Le persone guarite o dimesse sono 2.128. Le persone attualmente positive sono aumentate di 486 unità (ieri 809). ​