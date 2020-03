La prima squadra del Barcellona e la dirigenza hanno trovato un principio d'accordo per la riduzione degli ingaggi per far fronte all'emergenza coronavirus. Secondo Sport il presidente del club blaugrana Josep Maria Bartomeu ha avuto un incontro con Messi, Busquets, Sergi Roberto e Piqué per discutere del taglio degli stipendi. I giocatori hanno dato la loro disponibilità, resta da trovare l'accordo sulla percentuale. Il taglio sugli stipendio verrà fatto solo ai giocatori della prima squadra, non a quelli del Barcellona B, delle giovanili e alle giocatrici del settore femminile.