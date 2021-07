Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 1.010 i nuovi casi a fronte di 177.977 tamponi eseguiti. 14 i decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri ordinari (-44) e quelli in terapia intensiva (-7). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 54.927.832, di cui prime dosi 33.334.525 e seconde dosi 21.593.307. Le dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri sono 518.814.



Attualmente positivi: 41.840

Deceduti: 127.718 (+14)

Dimessi/Guariti: 4.096.156 (+1.735)

Ricoverati: 1.414 (-44)

di cui in Terapia Intensiva: 180 (-7)

Tamponi: 72.785.735 (+177.977)



Totale casi: 4.265.714 (+1.010, +0,02%)