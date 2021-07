Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 1.391 i nuovi casi a fronte di 143.332 tamponi eseguiti. I decessi nelle ultime 24 ore sono 7, calano lievemente i ricoveri ordinari (-13), stabili quelli in terapia intensiva. Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 57.209.255, di cui prime dosi 33.767.933 e seconde dosi 23.441.322.



Attualmente positivi: 41.081

Deceduti: 127.775 (+7)

Dimessi/Guariti: 4.102.420 (+1.318)

Ricoverati: 1.295 (-13)

di cui in Terapia Intensiva: 161 (0)

Tamponi: 73.509.260 (+143.332)



Totale casi: 4.271.276 (+1.391, +0,03%)