Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 10.010 i nuovi casi di Covid-19 (ieri 8.804) a fronte di 150.377 tamponi (ieri 162.932). In calo i morti (55 contro gli 83 di ieri) ma aumentano i ricoveri: nelle ultime 24 ore sono 434, di cui 52 in terapia intensiva (ieri rispettivamente 373 e 47).



• Attualmente positivi: 107.312

• Deceduti: 36.427 (+55, +0,15%)

• Dimessi/Guariti: 247.872 (+1.908, +0,78%)

• Ricoverati: 6.816 (+434)

• di cui in Terapia Int.: 638 (+52)

• Tamponi: 13.322.204 (+150.377)



Totale casi: 391.611 (+10.010, +2,62%)