La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 10.593 i nuovi casi su 240.102 tamponi, il tasso di positività scende al 4,1% (ieri 5,9%). 541 i morti nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri ordinari (-118) e quelli in terapia intensiva (-49).



Attualmente positivi: 482.417

Deceduti: 86.422 (+541)

Dimessi/Guariti: 1.917.117 (+19.256)

Ricoverati: 23.727 (-118)

di cui in Terapia Intensiva: 2.372 (-49)

Tamponi: 31.317.253 (+240.102)



Totale casi: 2.485.956 (+10.593, +0,43%)