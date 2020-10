Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza Covid-19 in Italia: 10.874 nuovi casi (ieri 9.338) su 142.739 tamponi eseguiti (ieri 98.862). 89 i decessi nelle ultime 24 ore (ieri 73), +73 in terapia intensiva (ieri +47).



• Attualmente positivi: 142.739

• Deceduti: 36.705 (+89)

• Dimessi/Guariti: 255.005 (+2.046)

• Ricoverati: 9.324 (+851)

• di cui in Terapia Intensiva: 870 (+73)

• Tamponi: 13.378.181 (+144.737)



Totale casi: 434.449 (+10.874, +2,57%)