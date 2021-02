Sono 11.641 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +13.442). Sale così ad almeno 2.636.738 il numero di persone che hanno contratto il virus, compresi guariti e morti, dall’inizio dell’epidemia. Le persone morte nelle ultime 24 ore sono 270 (ieri erano 385), per un totale di 91.273 vittime da febbraio 2020. Mentre i guariti o dimessi nelle ultime 24 ore sono 11.380 (ieri +15.138), in totale 2.118.441.



Gli attuali positivi risultano essere in tutto 427.024, -10 rispetto a ieri (-2.084 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 206.789, 75.618 in meno rispetto a ieri (282.407). Il tasso di positività è del 5,6%.